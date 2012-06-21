Щоб зрозуміти сейсмічні коливання в глибинах мантії і мати змогу змоделювати процеси, що відбуваються між внутрішніми шарами Землі і її поверхнею, вчені вивчили фізичні процеси на лінії земного ядра і мантії.
Фахівці з Каліфорнійського університету визначили, що протягом тривалого періоду часу в ядрі Землі відбувалися процеси витікання заліза.
Так як мантія простягається вглиб планети на відстань 2,9 тисячі кілометрів, спостерігається зниження температури більш ніж на 1000 градусів. Вченим вдалося встановити, що легкі ізотопи заліза направляються до ядра, а важкі рухаються в мантію до низьких температур.
Такі процеси аналізувалися за допомогою комп'ютерного моделювання. Дослідження проводилися при високій температурі і тиску, при цьому ізотопи заліза переміщалися між зонами з різною температурою. За результатами вдалося з'ясувати, що ізотопи заліза з ядра проникали в мантію мільярди років. Це також пояснює те, що в мантії більше важких ізотопів заліза, ніж у первинних матеріалах ранньої Сонячної системи.
Комп'ютерне моделювання показало як матеріал з ядра змішується з гарячими струменями, що йдуть вгору, і досягають поверхні Землі. Під час вивержень вулкана, наприклад на Гаваях, лава містить ізотопи заліза, а це є ознакою протікання ядра.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»