17 грудня Секретаріат Енергетичного співтовариства оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи, повідомляє департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».
«Ми вдячні Секретаріату Енергетичного співтовариства за швидкий розгляд і позитивний висновок щодо сертифікації ОГТСУ. Це надзвичайно важливий крок до завершення анбандлінгу. Україна вкотре продемонструвала, що виконує свої зобов’язання. Упевнений, що новий оператор української ГТС із 1 січня 2020 року успішно розпочне діяльність поза межами групи «Нафтогаз», — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Відповідно до вимоги постанови НКРЕКП №2482 від 22.11.2019 року (розділ 5), якою національний регулятор схвалив попереднє рішення про сертифікацію ОГТСУ, компанія вже подала комісії останні необхідні документи.
Тож відокремлення ОГТСУ у процесі анбандлінгу вийшло на фінальну пряму. Уже сформовано всі необхідні передумови для винесення остаточного рішення НКРЕКП щодо сертифікації ОГТСУ та ліцензування компанії на право провадження господарської діяльності із транспортування природного газу з 01.01.2020 року. До початку роботи нового оператора НКРЕКП має розглянути й остаточно затвердити відповідні тарифи на транспортування газу українською ГТС.