Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Благодійна виставка Огюста Родена «Передчуття майбутнього», експозиція якої в Черкаському художньому музеї цими днями завершується, об’єднала скульптури одного з найвідоміших митців в історії людства та роботи сучасних українських художників. Твори Родена, що завжди збирають черги в найкращих музеях планети, в Черкасах експонувалися вперше. Виставка мала сенсаційний успіх — її відвідали тисячі черкащан (тому термін експозиції було продовжено на місяць).
Проект мав гуманітарну мету: підтримати місцеву дитячу художню школу імені Данила Нарбута. Завдяки благодійним внескам відвідувачів вдалося зібрати 20 тисяч гривень. На ці кошти для школи буде закуплений навчальний інвентар, який не оновлювався протягом останніх сорока років.
За словами директорки школи імені Нарбута Людмили Веселової, виставка спричинила небачене досі зростання кількості дітей, які подали заяви про вступ і мріють навчатися художньому мистецтву.
— Це найамбітніша ціль, про яку ми тільки могли мріяти, — сприяти розвитку нашого наступного покоління, яке говоритиме з цивілізованим світом мовою культури та гуманітарних цінностей, — підсумувала ініціатор проекту, президент Фонду гуманітарного розвитку України Наталія Заболотна. Вона також повідомила, що Фонд гуманітарного розвитку України вже готує наступні проекти у Черкасах та Черкаській області.
17 січня, в Міжнародний день музейного селфі — всесвітньої акції, присвяченої промоції музеїв як важливих платформ для повноцінного життя людини, у Черкаському художньому музеї його відвідувачі мали можливість ексклюзивно зробити селфі з «Мислителем» та іншими скульптурами Родена, адже під час виставки зйомку було заборонено за побажанням власника творів.