Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Хотіньська селищна об’єднана територіальна громада створена чотири роки тому і сьогодні є однією з успішних на Сумщині.
До її складу входять 10 населених пунктів із населенням понад 5 тисяч селян. Впродовж останніх років ОТГ неухильно розвивається і міцніє.
А цими днями її «столиця» смт Хотінь відзначило 330 років з часу заснування, що й стало приводом для велелюдного свята, в якому взяли участь не тільки громадівці, а й численні гості.
Як повідомив голова ОТГ Микола Торяник, до поважного ювілею громада прийшла з низкою вагомих соціально-економічних результатів, пов’язаних насамперед із зміцненням інфраструктури населених пунктів. Адже тут зуміли реалізувати 12 соціальних проектів.
Між крупними населеними пунктами з’явилися сучасні добротні дороги, а в дитячих садках – майданчики для ігор малечі, облаштовано місцину для збору відходів, триває реконструкція поліклініки, де незабаром запрацює геріатричний центр.
Докорінно оновлено школу, на що витрачено 18 мільйонів гривень із різних бюджетних джерел. Готують до відкриття центр дозвілля громади.
А там, де вміють працювати, вміють і відпочивати.
Привітати ювілярів приїхали оркестранти, ансамблі, солісти із Сум, сусідніх сіл.
Були і подарунки, з-поміж яких автобус для підвезення школярів та для місцевої лікарні.