Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Об’єднання громадських асоціацій аграрної сфери, ГС «Всеукраїнська Аграрна Рада» (ВАР) та політична партія «Слуга Народу» уклали меморандум про співпрацю. Як повідомляють у пресслужбі ВАР, метою підписання документу є об’єднання зусиль заради розвитку галузі та сільських територій (як неодноразово наголошували, це не одне й те саме).
Очікуваним результатом такого розвитку має стати не лише нарощування аграрного виробництва як такого, а й поліпшення стану зайнятості на селі, зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів, а відповідно –– й приплив інвестицій у галузь. Також аграрії сподіваються на поліпшення захисту прав власників і орендарів земельних ділянок.
Як повідомив голова ВАР Андрій Дикун, цілі, задекларовані у меморандумі, поділяються на короткострокові, середньострокові та довгострокові. З-поміж них варто особливо виділити відновлення Міністерства аграрної політики (що скасування цього міністерства було непродуманим кроком, зазначали і у попередньому уряді, і в нинішньому, але ніяких заходів на виправлення ситуації поки не зроблено). Із цим завданням напряму пов’язане наступне –– розширення ринків збуту продукції вітчизняних сільгоспвиробників. Окремим пунктом виділено надання державної підтримки аграріям, які втратили урожай внаслідок посухи на Одещині.
Задля виконання цих завдань визначено досягнення перелік законопроєктів, що потребують ухвалення найближчим часом. Серед них –– законопроєкт про сільськогосподарську кооперацію та багатостраждальний законопроєкт 3131-д, який аграрії підтримують попри всі політичні ігри навколо нього.
Серед інших завдань, що потребують вирішення –– удосконалення регуляторної та податкової політики в аграрній сфері, питання логістики аграрної продукції, ціни на мінеральні добрива, зрошення та меліорація. Особливий наголос зроблено на розвитку освіти на селі.