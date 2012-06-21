Кілька дерев’яних скульптур з’явилися недавно у селі В’язове Конотопського району на Сумщині. Виконані сумським майстром Андрієм Нікіфоровим, вони символізують традиційні цінності українських родин: мужність, доброту, світло, достаток.
Як розповіла голова місцевої сільради Людмила Сіренко, така алея стала одним із штрихів оновлення сільського населеного пункту, де народився видатний художник лауреат Шевченківської премії Микола Стороженко (1928—2015) і на честь якого в селі зведено сучасний мистецький центр. Постать Миколи Стороженка і його творча спадщина приваблюють численних туристів, які останніми роками стали частими гостями села. Тож місцева влада клопочеться, щоб населений пункт гарнішав, причепурювався. Для цього залучають кошти не тільки місцевого бюджету, а й меценатські, сільськогосподарських підприємств різних форм власності.
Серед найближчих планів місцевої громади — встановити пам’ятник Миколі Стороженку та облаштувати алеї казок з героями книжок, які свого часу ілюстрував відомий земляк.