На Вінниччині розвиток молочного скотарства в особистих селянських господарствах підтримується коштом обласного бюджету. Сільські двори, які утримують три і більше корів, можуть скористатися обласною програмою компенсації половини вартості за придбану установку індивідуального доїння або охолодження молока. Відшкодування поширюється лише на обладнання українських виробників. І це правильно, бо треба підтримувати вітчизняну промисловість. До речі, українські машинобудівники не лише забезпечують потребу наших селян в індивідуальних установках доїння корів, а й експортують їх.
Якщо у 2015 році на реалізацію цієї обласної програми було спрямовано 314 тисяч гривень, то на нинішній передбачено 3,3 мільйона гривень. Як повідомляє департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької облдержадміністрації, цього року 698 домогосподарств (фізичних осіб) вже скористалися цією програмою. З обласного бюджету вони отримали відшкодування на суму 2,7 мільйона гривень.
Прийом документів триває. Так, у жовтні цього року надійшли документи на компенсацію ще від 26 особистих селянських господарств.