Цими вихідними на 82 році життя пішов у вічність сенатор-республіканець Джон Маккейн. Протягом останнього року він боровся з раком мозку, не полишаючи політичної діяльності. Але минулого тижня оголосив своїй родині рішення припинити лікування.
Славне військове минуле морського котика, активна діяльність у Республіканській партії й непримиренна позиція у зовнішній політиці щодо ворогів США зробила Джона Маккейна національним героєм. Тому соратники по партії, друзі, політики і пересічні американці прощатимуться з ним протягом тижня. Поховають Джона Маккейна в неділю в Аннаполісі (штат Мериленд) на цвинтарі академії Військово-морських сил, випускником якої він був. Прощальна церемонія відбудеться в парламентській асамблеї штату Арізона, який Маккейн представляв у Конгресі протягом 35 років. Перед похованням труну з його тілом розмістять під куполом ротонди вашингтонського Капітолію.
Президент Петро Порошенко висловив співчуття рідним і близьким Джона Маккейна, чию смерть він назвав «сумною звісткою для всього українського народу». «Ми ніколи не забудемо його неоціненний внесок в розвиток демократії і свободи в Україні та підтримку нашої держави. Сенатор був разом з українцями на Майдані та підтримував дух українських військових на Донбасі», — написав Президент на своїй сторінці у Facebook.
Джон Маккейн був великим другом незалежної України, у найтяжчі часи підставляв плече і ніколи не боявся вголос називати імена її кривдників. Він був поруч з українцями у грудні 2013-го, коли події на Євромайдані лише почали набирати обертів. «Я республіканець, сенатор Мерфі — демократ, і ми тут говоримо від імені всього американського народу, солідарного з вами. Ми тут, щоб підтримати вашу справедливу боротьбу. Лише народ України має визначати своє майбутнє. Україна зробить Європу кращою, і Європа зробить кращою Україну», — сказав тоді Джон Маккейн.
Після того як Росія розв’язала проти України війну, сенатор активно просував у Конгресі питання надання військової допомоги нашій країні. «Ми житимемо з вічним соромом через те, що не дали українцям зброю, щоб вони себе захистили», — переконував він колег. Закон про бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони, що його президент Дональд Трамп підписав у серпні цього року, в якому закладено 250 мільйонів доларів на допомогу Україні, названо «законом Маккейна», бо він один з його авторів.
Джон Маккейн був непримиренним критиком російської влади і Володимира Путіна та прибічником жорстких санкцій щодо Росії. У цій країні політик вбачав найбільшу загрозу для західного світу. В одному з виступів він назвав Росію «бензоколонкою, яка вдає із себе країну», а її президента — бандитом. Він також вважав, що перезавантаження відносин між Вашингтоном та Кремлем неможливе, бо Володимир Путін, за його словами, розуміє лише мову сили.