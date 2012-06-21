Доброякісну пухлину в серці, недавно видалили 73-річній Валентині Бобошко зі Сміли на Черкащині. Новоутворення мало незвично великий розмір.
Головний кардіохірург Черкаського обласного кардіоцентру Олег Журба, обстеживши хвору, рекомендував термінову операцію. Впродовж чотирьох годин три хірурги видаляли пухлину. Вся операційна бригада складалася з восьми осіб. Серце жінки зупинили на 80 хвилин. Тіло охолодили до 32 градусів. Кров пропускали крізь апарат штучного кровообігу.
— Із таким діагнозом досі оперував кількох жінок, — розповів Олег Журба. — Найбільша пухлина мала розмір 4 сантиметри. У Валентини Анатоліївни вона виросла до восьми. Займала 95 відсотків лівого передсердя — це майже половина серця. За таких умов, навіть не уявляю, яким у неї був кровообіг. Попри це, жінка довго не зважувалася на хірургічне втручання.
Досить складна операція пройшла успішно. За кілька годин пацієнтка вийшла з наркозу. Понад дві доби перебувала в реанімації. Потім її перевели до палати інтенсивної терапії. Через вісім днів реабілітації виписали додому. Впродовж двох із половиною місяців жінці треба обмежити фізичні навантаження, а далі житиме як здорова людина.
Запровадивши методику національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова в Києві, черкаські кардіохірурги в останні роки виконують майже весь спектр операції на серці.