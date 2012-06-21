Фахівці Медичної школи Стенфордського університету виявили зв'язок між роботою генів і серцевою недостатністю. З'ясувалося, що врятувати пацієнтів від трансплантації може лише один ген. Про це йдеться в прес-релізі на MedicalXpress.
Вчені провели аналіз тканин, узятих з 300 сердець. Половину зразків взяли у пацієнтів з серцевою недостатністю, а другу – у донорів, чиї серця з якихось причин не підійшли для трансплантації. Були знайдені відмінності в кожному з двох видів зразків.
З’ясувалося, що в зразках із серцевою недостатністю порівняно зі здоровими тканинами працювало менше сигнальних шляхів, але зате було задіяно більше генів. Один з таких шляхів містив фермент PPP1R3A, який пов'язаний з активністю багатьох генів, що забезпечують роботу серця, ген також бере участь у метаболізмі глюкози.
Так наприклад, мишей від серцевої недостатності рятувало саме кодування гена, блокуючого PPP1R3A.
Вчені вважають, що якщо їм вдасться пригнічувати цей ген у людей, буде знайдений терапевтичний препарат, здатний вилікувати серцеву недостатність.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»