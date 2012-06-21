Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Гарний подарунок під ялинку отримали мешканці селища Миронівський Бахмутського району на Донеччині, де урочисто відкрили молодіжний центр «Вітер змін». Точніше, сучасний заклад призначений насамперед для молодшого покоління населеного пункту неподалік лінії розмежування. Адже відтепер юні жителі селища отримали у своє розпорядження осередок, довкола якого вируватиме їхнє культурне життя. У приміщенні центру «Вітер змін» створено сприятливі умови не тільки для відпочинку, а й для розвитку творчих здібностей дітей і молоді, проведення різноманітних тренінгів, зустрічей з цікавими людьми і, звичайно, для культурно-мистецьких і розважальних заходів чи неформальних зустрічей.
Безумовно, презентація нового молодіжного осередку культури стала дуже доречною напередодні новорічних та різдвяних свят, які місцева молодь має можливість весело відзначати саме під його дахом. А дітлахи Бахмутського району вже потроху почали святкувати: під час церемонії відкриття закладу культури радник голови Донецької обласної державної адміністрації Тамара Лук’янчук вручила їм понад 2 тисячі солодких подарунків від влади Донеччини.