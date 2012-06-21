У Луганській області відбувся перший тур Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу». На очний етап було запрошено юних екскурсоводів зі Сватівського, Старобільського та Біловодського районів і з Лисичанська.
Як повідомляє обласний департамент освіти і науки, після оглядової екскурсії музеєм «Історія м. Привілля та рідного краю» Лисичанської ЗОШ №7 у багатьох присутніх виникло бажання відвідати його. Тут немає нічого дивного: підлітки зі школи селища Привілля часто приймають гостей і самі подорожують, адже мають десятилітній стаж співпраці з гімназією міста Бичина Опольського воєводства Республіки Польща. Тож навчилися розповідати про рідний край і визначати найцікавіше навіть за умови не зовсім досконалого знання іноземних мов та без експонатів.
За словами організаторів заходу, основні завдання конкурсу — залучити учнівську молодь до туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи, поглибити знання методів і форм музейної роботи, засобів популяризації музейних колекцій.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»