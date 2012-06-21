Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Починаючи із 2013-го року, Тростянецька ОТГ Сумської області бере участь у всеукраїнському конкурсі «Кращі практики місцевого самоврядування» і щоразу виборює призові місця. Зокрема, її практики тричі перемагали, а п’ять разів ставали «срібними» або «бронзовими».
Щойно на адресу громади надійшло приємне повідомлення: Рада Європи та Міністерство розвитку громад та територій України, які є організаторами конкурсу, визнали переможцем цьогорічного огляду практику тростянчан стосовно «використання історичних постатей, об’єктів та локальних брендів», яка активно втілюється в ОТГ.
Голова міської ОТГ Юрій Бова привітав громаду і команду міськради з таким успіхом, запевнивши, що Тростянець і надалі задаватиме тон у процесах децентралізації та розвитку місцевих територій.