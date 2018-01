Міжнародна рада з дитячої та юнацької книжки (The International Board on Books for Young People — IBBY) опублікувала список пошани — Honour List 2018.

До переліку найвидатніших письменників, художників і перекладачів у галузі дитячої літератури зі всього світу потрапили й троє українських авторів, йдеться на сайті Видавництва Старого Лева.

Зокрема письменника Володимира Рутківського відзначили за твір «Гості на мітлі» (Видавництво Старого Лева), художника Владислава Єрка — за ілюстрації до книжки «Маленький принц» (А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА), Галину Кирпу — за переклад повісті Ульфа Старка «Диваки і зануди» (ВСЛ).

Щодва роки Міжнародна рада з дитячої та юнацької книжки створює перелік нещодавно виданих книжок для дітей, щоб відзначити найкращих письменників, художників і перекладачів із країн—членів IBBY.

Головна мета переліку, як і самої ради, — сприяти міжнародному порозумінню за допомогою дитячої літератури.

Найважливішими критеріями під час вибору видань, щоб книжка могла репрезентувати культуру своєї країни та підходила для публікації в інших державах. Перелік представлятимуть протягом року на найбільших книжкових виставках світу, а колекції цих видань зберігатимуться в Міжнародній молодіжній бібліотеці в Мюнхені, Швейцарському інституті дитячих та юнацьких медіа в Цюріху, дослідницькій колекції в Братиславі, у токійській секції IBBY та в бібліотеці Північно-Західного університету в Еванстоні, штат Іллінойс.

Марія ЛАГІДНА

для «Урядового кур’єра»