Днями Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закони України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового планування розвитку і утримання автомобільних доріг загального користування» (реєстр. №1064) та «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо запровадження середньострокового планування розвитку та утримання автомобільних доріг загального користування» (реєстр. №1041).
Законопроєкти змінюють підхід до формування переліків об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування, коментує документи міністр інфраструктури Владислав Криклій. Вони спрощують тривалі процедури погоджень, з якими стикалися обласні державні адміністрації під час формування переліків автомобільних доріг загального користування місцевого значення. Тепер можна швидше розпочинати безпосереднє виконання ремонтно-будівельних робіт.
Так, відбудеться перехід на середньострокове планування під час будівництва автошляхів. Ідеться про три роки, а не рік, як донедавна. «Це прогнозованість та гарантії для підрядників. У підсумку це прискорить розвиток ринку, конкуренції, зниження вартості та підвищення якості робіт», — цитує пресслужба Міністерства інфраструктури слова урядовця.
Важливою залишається можливість використання коштів місцевого бюджету на розвиток і утримання автомобільних доріг державного значення, пріоритетних для регіону.
Уряд ухвалюватиме державну цільову економічну програму розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення, що дасть змогу унеможливити в подальшому ручне керування під час розподілу коштів дорожнього фонду.
«Завдяки спільній роботі уряду та Верховної Ради матимемо змогу реалізовувати масштабні інфраструктурні проєкти шляхом запровадження середньострокових зобов’язань за типовими договорами на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг. Головним розпорядникам бюджетних коштів надано право здійснювати платежі протягом поточного бюджетного періоду та/або середньострокового періоду в межах відповідних бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України, і обсягу коштів Державного дорожнього фонду», — зазначив міністр інфраструктури.