Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні у грудні 2019 року зросла порівняно з позаторішнім груднем на 16% — до 12 264 гривень. Це в 2,9 раза перевищує мінімальну платню (4173 гривні). Порівняно з торішнім листопадом розмір середньої номінальної заробітної плати у грудні 2019 року зріс на 14,8%. Реальна платня у грудні порівняно з попереднім місяцем зросла на 15,1%, а порівняно із груднем 2018 року — на 11,3%. Показник середньої зарплати в Києві за підсумками грудня 2019-го становив 18 869 гривень, повідомляє УНІАН з посиланням на Держстат.
Заборгованість підприємств з виплати заробітної плати у грудні скоротилася порівняно з листопадом на 5,8% і на 1 січня 2020 року становила 3,034 мільярда гривень. Заборгованість економічно активних підприємств на 1 січня становила 1,851 мільярда, що на 9,3% менше від грудневого показника. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і Севастополя та частини тимчасово окупованих Росією територій Донецької та Луганської областей.