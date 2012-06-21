Середня заробітна плата в Україні в листопаді становила 7479 гривень, що в 2,3 раза більше від законодавчо встановленої мінімальної й на 38,3% перевищує аналогічний показник листопада 2016 року.
Згідно з даними Державної служби статистики, в розрізі видів економічної діяльності зарплати вищі від середньої в листопаді зафіксовано у промисловості (8169 гривень), оптовій та роздрібній торгівлі (8082), на транспорті (в середньому 8023 гривні, в авіаційному транспорті — 30 390), галузі ІТ (13 044), фінансовій і страховій діяльності (13 164), в науці (10 378), у галузі оборони (10 887 гривень). Середні зарплати в освіті та медицині становлять 5859 гривень та 5101 відповідно.
У промисловому розрізі найбільші зарплати в листопаді отримували працівники видобувної та фармацевтичної галузей, металурги й виробники комп’ютерної та оптичної продукції.
У регіональному рейтингу найбільші зарплати в листопаді отримували жителі Києва — в середньому 11 643 гривні.
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман поставив завдання довести показник середньої зарплати за підсумками 2018 року до 10 тисяч. Досягненню мети сприятиме загальне зростання економіки, зниження безробіття й детінізація зайнятості.
Прорахований за методологією Міжнародної організації праці показник безробіття у третьому кварталі становив 8,9% порівняно з 9,1% у другому. За даними Державної служби зайнятості, протягом 2017 року рівень безробіття стабільно знижується, а навантаження на одну вакансію поступово зменшується — з 9 людей на початку року до 4 у листопаді. Середній обсяг зарплати на запропонованих роботодавцями вакансіях перевищує мінімальну в 1,5—2 рази.
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«Урядового кур’єра»