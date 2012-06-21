Вчені з медичного центру Wake Forest-Baptist довели, що дотримання середземноморської дієти збільшує на 7% кількість корисних бактерій у кишківнику, порівняно з лише 0,5 % від споживання більш м'ясної, західної дієти.
Результати дослідження вчених опублікував журналі Frontiers in Nutrition.
У доклінічному дослідженні дві тисячі людей розділили порівну на дві групи: західну і середземноморську дієту і вивчали їх протягом 30 місяців. Західна дієта складалася з сала, яловичини, масла, яєць, кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози та сахарози, в той час як середземноморська дієта – з риб'ячого жиру, оливкової олії, рибної муки, вершкового масла, яєць, пшеничного борошно, овочевого соку, фруктового пюре і сахарози. Та і та дієти мали однакову кількість калорій.
Наприкінці дослідження науковці проаналізували мікробіому кишківника: на добрі та погані бактерії, які живуть в шлунково-кишковому тракті – в обох групах піддослідних. З’ясувалося, що різноманітність бактерій кишківника в групі середземноморської дієти була значно вищою, ніж у групі, яка споживала західну їжу.
«В організмі людини є майже два мільярдів хороших і поганих бактерій, вони живуть і розмножуються в кішківнику»,– розповіли вчені. – І якщо бактерії певного типу неправильно збалансовані, людський організм може постраждати, а здоров’я погіршиться. Наше дослідження показало, що добрі бактерії, в першу чергу лактобактерії, більшість з яких є пробіотичними, суттєво збільшилися в групі середземноморської дієти».
Дані, виявлені в цьому дослідженні, повинні бути корисними для подальших досліджень, спрямованих на розуміння взаємодії мікроорганізмів із здоров'ям людей, включаючи ожиріння, діабет 2 типу, серцево-судинні захворювання та психічні розлади, наголосили вчені.
ДОВІДКА «УК»
Мікробіом (мікробіота) людини є сукупністю мікробіоценозів, що колонізують усі поверхні людського тіла, які контактують з навколишнім середовищем, у тому числі шкіру, дихальну систему, шлунково-кишковий тракт і сечостатеву систему. У сумі кількість клітин мікробних популяцій складає не менше 100 трильйонів. Тільки у товстій кишці дорослої людини налічується 1014-1015 клітин мікро організмів, що перевершує кількість клітин тіла людини майже на два порядки. У складі мікробіоти людини виявлені приблизно 1000 видів бактерій, більшість з яких не культивуються in vitro. Метагеном (сумарне число генів мікробіоти) принаймні в 100 разів більший за геном людини.