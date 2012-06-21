У Сумському обласному центрі комплексної реабілітації для дітей та осіб з інвалідністю підсумували результати трирічної співпраці з німецькою громадською фундацією Senior Experten Service (SES – Служба старших експертів).
Як наголосила директор регіонального центру комплексної реабілітації дітей-інвалідів Олена Сущенко, співробітництво зі Службою старших експертів – це величезні можливості, які з кожним новим проектом трансформуються у реальні досягнення на шляху соціалізації та поліпшення стану здоров’я вихованців закладу.
Щороку курс відновлення тут проходять понад 700 осіб з особливими потребами. І нині завдяки обміну досвідом з експертами Senior Experten Service спектр оздоровчої методики значно розширено.