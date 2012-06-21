Учора у Страсбурзі розпочалася осіння сесія ПАРЄ. Проте напередодні Верховна Рада вирішила не подавати на розгляд секретаріату асамблеї повноваження нової української делегації. За словами очільниці нової делегації Єлизавети Ясько, у такий спосіб український парламент висловив свій протест проти безумовного повернення делегації Росії в ПАРЄ, за що більшість депутатів проголосувала на червневій сесії.
Захищати українські інтереси та спілкуватися з колегами в асамблеї щодо координації дій у Страсбург приїхали кілька депутатів зі старого складу делегації, чиї повноваження, згідно з регламентом ПАРЄ, залишаються чинними. Серед них Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський («Європейська солідарність»), Сергій Соболєв і Сергій Власенко («Батьківщина»), Юлія Льовочкіна («Опозиційна платформа — За життя»). Вони працюють у кулуарах із колегами, оскільки у вівторок по обіді на засіданні комітету з правових питань розглядатимуть доповідь щодо порушення прав кримських татар у Криму. Єлизавета Ясько теж прибула на сесію, але у статусі гостя. Вона має на меті провести зустрічі та знайомства з колегами по ПАРЄ. Зокрема зустрінеться із держсекретарем МЗС Франції з питань Європи Амелі де Моншален.
Серед найцікавіших пунктів порядку денного нинішньої сесії — виступ президента Франції Еммануеля Макрона як глави країни, яка в листопаді перебирає на себе головування у Комітеті міністрів Ради Європи, а також перше офіційне спілкування з депутатами ПАРЄ новообраного Генсека РЄ Марії Пейчинович-Бурич. Завтра по обіді депутати приєднаються до грандіозного святкування 70-річчя з дня створення Ради Європи, яке пройде у Оперному театрі Страсбурга за участі поважних гостей. Але українських депутатів там не буде.
Як сказав у коментарі «УК» колишній голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар’єв, «після ганебного повернення Росії, яке відбулося всупереч принципам і нормам міжнародного права», великих підстав для святкувань у РЄ немає, тому українським парламентаріям там робити нічого. Він нагадав, що Венеційська комісія ще не оголосила рішення щодо звернення регламентного комітету ПАРЄ з приводу легітимності російських депутатів, обраних з урахуванням голосів жителів окупованого Криму.
«Прийти і сидіти поруч із російськими депутатами вважаю дуже передчасним», — наголосив Володимир Ар’єв.
Тож нинішня сесія проходить за повної участі в її роботі російської делегації, але за повної відсутності у залі українських депутатів. Що ж, діалог із Росією, про який так палко волали лобісти російських інтересів у ПАРЄ, вийшов справді дуже плідним.