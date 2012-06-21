Північна Корея має намір відрядити свою команду атлетів на зимові Олімпійські ігри, які відбудуться у південнокорейському місті Пхьончхані з 9 по 25 лютого. Про це заявив представник КНДР на перших за два роки безпосередніх переговорах між офіційними Пхеньяном і Сеулом, які розпочалися вчора у прикордонному пункті Пханмунджом. Як повідомляє газета The Guardian, делегація КНДР у складі п’яти чоловік прибула до місця переговорів у кортежі і пішки перейшла демаркаційну лінію на південний бік селища Пханмунджом, через яке проходять демілітаризована зона і кордон, котрий посилено охороняють по обидва боки. Цей кордон розділяє дві Кореї вже понад шістдесят років.
Північна Корея також запропонувала відправити на зимову Олімпіаду делегацію своїх уболівальників, журналістів, митців та шоу-команду з тхеквондо. Південнокорейська сторона під час переговорів запропонувала обговорити ще й гуманітарні питання. У зв’язку з цим асоціації Червоного Хреста обох країн мають визначитися з деталями проведення нових зустрічей розділених корейських сімей, які опинилися по різні боки кордону між КНДР і Південною Кореєю на початку 1950-х років.
Перед початком переговорів південнокорейський міністр у справах національного об’єднання Чо Мен Гюн висловив сподівання, що Олімпійські ігри стануть «фестивалем миру і першим кроком до поліпшення відносин між двома країнами». «Ми не поспішатимемо і вестимемо переговори дуже помірковано й спокійно», — пообіцяв політик. Він також запропонував, щоб команди двох Корей пройшли разом під час церемоній відкриття й закриття Олімпійських ігор. А глава комітету з мирного об’єднання КНДР Лі Сон Гван висловив сподівання на успішний діалог, оскільки, за його словами, Північна і Південна Кореї «сідають за стіл із серйозними й щирими намірами».
Після напруження у відносинах між Сеулом та Пхеньяном, яке сталося через запуск КНДР потужних балістичних ракет, північнокорейський лідер Кім Чен Ин дав розпорядження створити необхідні умови для налагодження відносин із Південною Кореєю.
Тим часом Європейський Союз заявив про розширення санкційного списку щодо КНДР, повідомляє «Українська правда». Зазначено, що Брюссель схвалив рішення про санкції на виконання відповідної резолюції Радбезу ООН, яку було одностайно ухвалено 22 грудня 2017 року як реакцію на проведення ядерних випробувань у цій країні. До чорного списку Євросоюзу потрапили Міністерство у справах армії КНДР та 16 північнокорейських політиків. Їхніх імен не називають, але уточнюють, що тепер на території Євросоюзу буде заморожено всі їхні активи.
Загалом відповідно до резолюції ООН кількість громадян КНДР, проти яких застосовано обмежувальні заходи, становить 79 осіб, а також 54 підприємства. Окрім персональних санкцій, Радбез ООН наклала нові обмеження на постачання пального до КНДР. Раніше ці обсяги становили 2 мільйони барелів на рік, а з 1 січня буде лише 500 тисяч барелів на рік. Ввозити до Північної Кореї заборонено також продовольчу та сільськогосподарську продукцію, електричні прилади, деревину, залізо, сталь, промислове обладнання, транспортні засоби.