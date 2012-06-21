Наприкінці січня в канадському місті Монреаль відбувся чемпіонат світу з шорт-треку серед юніорів, де харків’янин Микита Неміро посів 32-ге місце на дистанції 1000 метрів. Це дало йому змогу потрапити до числа спортсменів, які здобули ліцензії на III юнацькі Олімпійські ігри, що відбудуться в Лозанні (Швейцарія).
Шлях до успіху Микита з товаришами торував через напружені тренування, підсумком яких стала перемога на чемпіонаті України із шорт-треку. У змаганнях серед юніорів Микита Неміро переміг на всіх дистанціях: 500, 1000 та 1500 метрів. Усього ж на чемпіонаті України харків’яни вибороли 14 медалей.
За підсумками цих змагань було сформовано збірну України, до складу якої увійшли харківські спортсмени Микита Неміро, Данило Федоренко, Софія Хочіна, Уляна Дуброва та Вікторія Червенко. Найкращий результат на чемпіонаті світу українці показали в жіночій естафеті. Вікторія Червенко, Уляна Дуброва і Софія Хочіна, а також киянка Марія Узакова посіли десяте місце.
Крім Микити, в монреальських змаганнях із шорт-треку добрі результати продемонструвала Марія Узакова, яка посіла 20-те місце на дистанції 500 метрів. Вона також представлятиме Україну на III юнацьких Олімпійських іграх.