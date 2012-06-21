У Смілі на Черкащині на автозаправку в житловому масиві Загреблі при виїзді з міста зайшов невідомий чоловік і… загіпнотизував касира. Той під дією гіпнозу віддав йому 7 тисяч гривень. Навіть після приїзду правоохоронців касир годину не міг прийти до тями і до пуття пояснити, як таке могло статися. Тільки зізнавався, що абсолютно нічого не пам’ятає. До речі, раніше схожі набіги гіпнотизера на заправки було зафіксовано і в Черкасах. Там касири теж віддавали з каси гроші й нічого не пам’ятали.
Шахраї на Черкащині вдаються й до витонченіших махінацій. Зокрема до посадовців чи бізнесменів телефонують від імені керівників фіскальної служби. У жертв просять позику через певні особисті проблеми. Суму для всіх називають однакову — 2500 доларів. Саме вони, мовляв, допоможуть псевдокерівникові податкової вирішити ситуацію. Спілкуються двійники зазвичай не через мобільну мережу, а з допомогою додатка «Вайбер».