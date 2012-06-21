На вугільних підприємствах організовано вимірювання температури при вході працівників на роботу, закупівлю дезінфікуючих засобів та засобів індивідуального захисту, вирішено питання підвезення працівників. Так про організацію роботи підприємств в умовах карантину відзвітували їхні керівники перед т. в. о. міністра енергетики та захисту довкілля Віталієм Шубіним і заступником міністра Олексієм Рябчиним.
Під час селекторної наради Віталій Шубін наголосив на важливості здійснення попереджувальних заходів на підприємствах для збереження здоров’я працівників. Він звернув увагу на необхідність посилення пропускного контролю та ізоляції тих, хто має найменші ознаки захворювання, аби запобігти поширенню інфекції.
Олексій Рябчин звернув увагу керівників шахт на можливість максимального переведення працівників, які не залучені до виконання критичних функцій, на дистанційну роботу.
«Міністерство опрацьовує міжнародний досвід реагування в умовах надзвичайної ситуації задля забезпечення роботи галузі. Переконаний, що відповідальність кожного дасть змогу гідно пройти кризовий період. Життя і здоров’я кожного працівника є нашим найціннішим ресурсом. Тому запроваджені заходи спрямовані на збереження здоров'я людей», – цитує його слова пресслужба міністерства.
За підсумками наради дано доручення щодо розробки дієвих організаційних заходів для забезпечення роботи шахт з урахуванням потенційних обмежень в умовах розповсюдження коронавірусу. Ці мінімальні критичні заходи повинні включати забезпечення охорони об’єктів життєзабезпечення, складів, будівель і споруд, забезпечення шахт в частині провітрювання, водовідлив та функціонування іншої критичної енергетичної інфраструктури до поновлення повноцінної експлуатації гірничих підприємств.
До слова, уряд вживає заходи для врегулювання ситуації на енергетичному ринку. Зокрема, прийнято постанову Кабінету Міністрів про введення з 1 квітня 2020 року спеціального мита для електроенергії та вугілля, що ввозяться на митну територію України з РФ, крім антрациту та коксівного вугілля, у розмірі 65%. Це рішення, переконані в уряді, має позитивно вплинути на ситуацію у вугільній галузі України.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»