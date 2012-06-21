Гірники ДП «Львіввугілля» отримали 2650 комплектів систем індивідуального захисту. Так звані саморятівники закупили в межах виконання доручення Прем’єр-міністра Володимир Гройсмана на загальну суму 25 мільйонів 175 тисяч гривень. Це дасть змогу шахтарям дотримуватися безпечних умов праці, адже остання партія саморятівників, яка надійшла напередодні нового року, покрила всю частину необхідних засобів захисту.
Торік наприкінці серпня під час селекторної наради з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом очільник області Олег Синютка порушив питання закупівлі засобів індивідуального захисту для гірників Львівщини. Відповідну постанову невдовзі внесли й ухвалили на засіданні Кабміну. Загалом на засоби захисту для гірників спрямували 200 мільйонів гривень.
Тетяна ПЕТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»