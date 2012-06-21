Про проблему для української території Луганщини, яка виникла через бойові дії та затоплення шахт Первомайсько-Стаханівського регіону, «Урядовий кур’єр» писав 2 березня цього року (№ 41). У матеріалі «Непідконтрольна вода» генеральний директор ДП «Первомайськвугілля» Борис Перепелиця розповів, що існує загроза техногенної аварії внаслідок підтоплення вугільних підприємств шахтними водами копалень «Первомайська» та «Голубівська». Вони вже не діють, але мають гідравлічний зв’язок із діючими шахтами державного підприємства — «Золоте», «Карбоніт» та «Гірська». І це може призвести до їхнього затоплення, навіть більше — шахтні води можуть вийти на поверхню у поймі річок Лугань та Комишуваха, що призведе до загрози підтоплення міст Кіровськ, Первомайськ, Золоте, Гірське, селища Карбоніт. Тобто це загрожує екологічною катастрофою всьому краю. Аби такого не сталося, гірники розробили проект гідрозахисту. Але обійтися тільки власними силами та коштом вони не змогли б.
Днями Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зачитав без обговорення: надати майже 86,96 мільйона гривень для запобігання надзвичайній ситуації через затоплення шахт Первомайсько-Стаханівського регіону Луганської області. Відповідні кошти надані Міністерству енергетики та вугільної промисловості з резервного фонду Державного бюджету. Міненерго має до 25 грудня подати Міністерству економічного розвитку та торгівлі, Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про використання наданих коштів.