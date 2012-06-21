Президент Петро Порошенко з нагоди Дня Соборності України та 100-річчя проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки відзначив високими державними нагородами видатних українців, які самовіддано долучилися до будівництва Української держави, повідомляє департамент прес-служби АП.
Під час урочистої церемонії Президент зауважив, що діяльність видатних українців, відзначених високими державними нагородами у День Соборності, — «приклад невтомної та жертовної праці задля утвердження свободи й незалежності України». Глава держави нагородив орденом Свободи посмертно Левка Лук’яненка та Мирослава Поповича. Нагороди отримали дружини видатних українців. «Їхні імена назавжди увійшли в історію нашого народу як приклади незламності духу, сили духовної, вірності Україні. Вічна їм пам’ять. Глибока повага їхнім родинам», — додав Президент.
Глава держави нагородив орденом Свободи Ігоря Юхновського та орденом Князя Ярослава Мудрого Володимира Горбуліна. «Вдячність і повага нашим великим інтелектуалам. Ваша праця дає чіткі орієнтири нашому суспільству й державі. Ваш науковий доробок, патріотизм і мудрість принесли вам визнання й пошану. Зичу вам довгих і щасливих років плідної роботи на благо України», — сказав Петро Порошенко.
Президент відзначив діячів культури, вручивши орден Свободи співакові Тарасові Петриненку, орден Князя Ярослава Мудрого музикантові Вікторові Гуцалу, орден «За заслуги» кобзареві-бандуристу Едуардові Драчу та присвоїв почесне звання «Народний артист України» Тарасові Компаніченку.
«Окремі слова подяки — митцям, які дарують нам неповторну красу української культури, утверджують її духовну силу у всьому світі. У вашій творчості, у ваших піснях — душа українського народу. І саме тому вас так люблять і шанують у всіх куточках України і далеко за її межами», — сказав Петро Порошенко.
Президент висловив вдячність і пошану представникам медичної галузі, які примножують славні традиції національної медицини, лікарям Миколі Троньку та Олександрові Усенку, вручивши їм ордени «За заслуги». «Ваша діяльність — це важливий внесок у розвиток української медицини. У реформуванні системи охорони здоров’я можемо спиратися на ваш доробок, розвивати й примножувати ваш досвід порятунку тисяч людських життів», — зазначив Президент.
Глава держави висловив подяку Олександрові Сушку за його активні зусилля, спрямовані на мобілізацію громадської підтримки навколо реформування країни, просування України до Євросоюзу і НАТО та вручив йому орден «За заслуги».
Президент зауважив, що українці добре вивчили історію столітньої давності. «І ми не повторимо тих помилок. Ми не втратимо державу. Ми не втратимо народ. Ми не дозволимо більше, щоб Україна пішла шляхом, коли країна і народ заплатили велику ціну: жертви Голодомору, жертви депортації, жертви шістдесятників, коли за те, що ти українець, тебе запроторювали за ґрати», — наголосив Петро Порошенко.
для «Урядового кур’єра»