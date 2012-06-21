Уряд очікує на дозвіл Державної інспекції ядерного регулювання, щоб вже у першому кварталі цього року відчинити двері відділення радіоізотопної діагностики другого пускового комплексу лікарні Охматдит. Тут завдяки унікальній тримодальній системі ОФЕКТ-ПЕТ-КТ можна буде виявляти онкозахворювання на ранніх стадіях. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон, інформує прес-служба віце-прем’єра.
За словами Володимира Кістіона, наразі завершується будівництво блоків А і Б другого пускового комплексу столичного Охматдиту. Це близько 23 тисяч квадратних метрів. До кінця року планується добудувати блоки В і Г та облаштувати пансіонат для батьків, діти яких важко хворі.
«У Державному бюджеті на 2019 рік уряд передбачив 600 мільйонів гривень. Щоденно команда будівельників наполегливо працює над тим, щоб ефективно та своєчасно реалізувати проект, який надзвичайно потрібний країні. Фахівці займаються монтажем необхідного надсучасного обладнання, яке вдалося розшукати та повернути з допомогою НАБУ», — каже віце-прем’єр. І додає, що відкриття нових сучасних відділень дасть змогу учетверо збільшити кількість процедур трансплантації кісткового мозку та запровадити метод ТКМ від нерідного донора. Саме такі процедури вкрай необхідні для України, адже операції подібного типу можливі наразі лише за кордоном.
До слова, у новому корпусі лікарні, який відкрито торік, у відділенні променевої терапії уже проліковано 49 маленьких пацієнтів, проведено понад тисячу досліджень у відділенні променевої діагностики та терапії, більш як три тисячі УЗ-досліджень. Центр служби крові прийняв більше тисячі донорів крові та донорів тромбоконцентрату.
Водночас Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook написав, що українська влада має намір продовжити реалізовувати всі програми будівництва медичних закладів у 2019 році. «Впровадження медичної реформи — це не лише зміна фінансування галузі, збільшення зарплати лікарів, прозорі механізми закупівлі та обліку ліків. Це також поліпшення умов лікування. Із 2017 року реалізуються програми розбудови мережі кардіоцентрів, оновлення обласних лікарень», — підкреслив Прем’єр.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»