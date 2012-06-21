На Тернопіллі організували Форум сім’ї. Він відбувся вперше. «Щаслива родина — міцна Україна!» — таке гасло обрали цьому заходу. За мету поставила консолідацію зусиль представників органів влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, закладів освіти й медицини в популяризації сімейних цінностей і впливу на формування державної сімейної політики.
Голова облдержадміністрації Степан Барна, виступаючи на форумі, зазначив, що на Тернопільщині майже 58 тисяч сімей, з яких 12 тисяч — багатодітні. Тому, на його переконання, такі зустрічі мають стати регулярними. Адже у родинах важливо плекати сімейні цінності та відповідально виховувати дітей.
У форумі взяли участь представники влади, освітяни, науковці, журналісти, учнівська та студентська молодь, релігійні й громадські організації. Обговорили національну сімейну стратегію. Пленарні засідання відбувалися у двох тематичних секціях: «Потенціал релігійних спільнот і громадських організацій у захисті та розвитку інституту сім’ї» й «Інтеграція сімейних цінностей в системі освіти». Презентували також напрацювання та обмінювалися досвідом громадські, релігійні організації.