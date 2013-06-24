Упродовж червня Міністерство соціальної політики разом із громадами та у співпраці з громадськими організаціями відкрило ще 50 центрів життєстійкості у різних областях України.

«Уже 279 громад відкрили центри життєстійкості — простори, де люди можуть одержати фахову психосоціальну підтримку. Ми бачимо, як вони змінюють життя українців: допомагають родинам пережити втрати, підтримують ветеранів, повертають опору тим, хто її втратив. Це надзвичайно важливо в умовах постійного стресу, який переживаємо всі ми через війну», — наголосила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

Серед відвідувачів центрів життєстійкості — люди, які залишилися без дому через війну, родини, що пережили втрати, військовослужбовці, які повернулися з фронту. А також усі, хто переживає стрес, тривожність чи емоційне виснаження. Ці простори відкриті для людей будь-якого віку і статусу — дітей, молоді, батьків, пенсіонерів, переселенців, військових, людей з інвалідністю.

У центрах життєстійкості працюють психологи, соціальні менеджери та фахівці соціальної роботи, які проводять групові заняття та надають індивідуальні консультації. Тут обговорюють тривожність, емоційне виснаження, труднощі у взаємодії з дітьми чи адаптації до нових обставин. Є програми підтримки батьків, тренінги з розвитку навичок саморегуляції та групи взаємодопомоги. За потреби фахівці можуть порадити, куди звернутися по правову, медичну чи іншу спеціалізовану допомогу.

Знайти найближчий центр життєстійкості можна на сайті Міністерства соціальної політики. Послуги безкоштовні, добровільні, анонімні. Достатньо прийти та записатися на консультацію або долучитися до активностей простору. Їх створюють у громадах у партнерстві з неурядовим сектором. Приміщення облаштовують за принципами безбар’єрності, повідомляє Мінсоцполітики.