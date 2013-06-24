Кабінет Міністрів України 10 жовтня ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку надання фінансової державної підтримки суб’єктам підприємництва», якою розширив можливості державної програми «Доступні кредити 5–7–9%». Рішення дозволить підприємцям із прифронтових регіонів отримати доступ до фінансування та можливість рефінансувати чинні кредити на пільгових умовах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Відтепер дію програми «Доступні кредити 5–7–9%» поширено на території активних бойових дій, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Крім того, підприємства, які працюють на прифронтових територіях та скористалися державною підтримкою у 2022–2024 роках, зможуть:

продовжити строк дії своїх кредитів до кінця 2027 року;

рефінансувати заборгованість за чинними кредитами на пільгових умовах.

Також підприємства отримали право на застосування пільгової процентної ставки, якщо територію, де працює підприємство, віднесено до зони високого воєнного ризику вже після укладення кредитного договору.

«Через обстріли багато компаній у прифронтових регіонах втратили частину доходів, виробничі потужності та інше майно. Аби дати їм можливість утримати бізнес і робочі місця, Уряд розширив умови користування доступними кредитами 5-7-9%. Це рішення допоможе бізнесу поблизу лінії фронту працювати та розвиватися попри воєнні загрози», — зазначив Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Довідково

Програма «Доступні кредити 5-7-9%» є складовою політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні» і спрямована на стимулювання мікро-, малого та середнього бізнесу через здешевлення кредитних ресурсів шляхом державних компенсацій або державних гарантій.