Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
14-річна Вероніка Швед із Тального на Черкащині встигає не тільки добре навчатися в загальноосвітній школі, а й освоювати музичні інструменти. Газета «Урядовий кур’єр» торік уже писала про феномен цієї талановитої дівчинки (див. «УК за 10 вересня 2019 р.). На той час вона вже чудово володіла 13 музичними інструментами. Нинішнього року до них додалося ще два.
А недавно, як повідомив один із її улюблених наставників, відомий гармоніст Іван Сухий із Жашкова, Вероніка здобула перемогу в міжнародному конкурсі «Балтійський Бриз», який цього року у зв’язку з карантином, проводився дистанційно. У ньому взяли участь більше 400 учасників з Греції, Болгарії, Білорусі, Грузії, країн Прибалтики та України. Блискуче виконавши на гармоніці дві композиції, дівчинка завоювала не тільки прихильність численної публіка, а й суворого журі конкурсу.