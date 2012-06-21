Мати власну оселю — мрія кожної родини й навіть людини, яка поки що не має сім’ї. Але перетворити цю мрію на реальність непросто. Особливо щодо фінансів, якщо робити все самотужки. Для молодих родин, а останнім часом і для вимушених переселенців та учасників АТО помічником у перетворенні мрії про власне житло на дійсність стає Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву.

Голова правління фонду Сергій Комнатний повідомив, що за весь час роботи установи через житлові програми, що їх реалізовує Держмолодьжитло, вже майже 40 тисяч українських родин отримали у власність омріяні квадратні метри. А торік укладено 751 договір з громадянами на придбання власного житла. З них 339 — за програмою «Доступне житло», 299 — пільгового молодіжного кредитування і 113 — пільгових кредитів іншим категоріям (зокрема учасникам антитерористичної операції, бюджетним працівникам, педагогам тощо).

За категоріями громадян, до яких нині прикуто пильну увагу суспільства, завдяки програмам фонду власне житло придбали із 2017 року 445 сімей учасників АТО (з них 2018-го — 238) і 273 родини внутрішньо переміщених осіб (з них 2018 року — 208).

У будівництво житла торік залучено 583,8 мільйона гривень інвестицій. З них 240,9 мільйона — кошти місцевих бюджетів, 218,8 мільйона — власні кошти громадян, 87,1 — фінансування з державного бюджету і 37 мільйонів гривень — зі статутного капіталу Держмолодьжитла.

Фахівці фонду ініціювали вдосконалення нормативно-правової бази в житловій галузі. Вони беруть активну участь у підготовці проектів змін до чинних і розробленні нових нормативно-правових актів. Модернізовано, спрощено для громадян і зроблено прозорими умови програм «Доступне житло» і кредитування зі статутного капіталу фонду. Протягом двох років за участю Держмолодьжитла розроблено 17 нормативно-правових актів.

У співпраці з органами місцевої влади та самоврядування в більшості областей, районів і міст регіональні управління відомства реалізують 110 регіональних житлових програм: 30 комплексних забезпечення житлом жителів регіонів, 47 — пільгового кредитування молоді, 33 — забезпечення житлом учасників АТО. Лише у 2018 році запрацювали 23 нові місцеві програми.

Для вдосконалення своєї роботи працівники Держмолодьжитла активно вивчають досвід іноземних колег і плідно співпрацюють з міжнародними інституціями: проектом Ради Європи «Внутрішнє переміщення в Україні: розроблення тривалих рішень», Європейською економічною комісією ООН, Ініціативою «Житлове господарство у Східній Європі», Міжнародною організацією з міграції, управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, президентом Банку розвитку Ради Європи, головою представництва Європейського інвестиційного банку в Україні.

У 2018 році проведено міжнародні заходи, завдання яких — вивчення найкращого світового досвіду в житловій політиці, сприяння залученню інвестицій і донорських коштів у програми придбання українцями житла за принципом трьох «Д»: доступних, достойних і достатніх власних осель.

За словами Сергія Комнатного, кредитний портфель фонду на початок 2019 року сягнув 1,28 мільярда гривень. На жаль, цього поки що замало. «Основною проблемою для фонду залишається недостатнє фінансування житлових програм із держбюджету, що не дає нам поки що змоги забезпечувати житлом десятки тисяч, а не сотні українських родин на рік, і стримує фінансування з місцевих бюджетів, — зазначив голова правління. — Ми працюємо, щоб житлова політика вийшла на чільні позиції у програмах діяльності державної влади і політичних сил у 2019 році».

У планах на поточний рік — сприяння законодавчому закріпленню конституційних прав громадян України на житло. Зокрема це розроблення проекту закону «Про стратегію державної житлової політики», продовження модернізації нормативної бази житлових програм, супровід внесення на розгляд парламенту проектів законів «Про механізми забезпечення житлом» і «Про орендні будинки».

Сергій Комнатний представив розроблені фахівцями Держмолодьжитла проекти із залучення позабюджетного фінансування житлових програм. Щоб розширити можливості вирішення житлового питання, розроблено концептуальні пропозиції, які обговорюють із потенційними донорами. Ці проекти представлено до уваги всіх зацікавлених українців на офіційному сайті відомства.