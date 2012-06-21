Василь БЕДЗІР,
"Урядовий кур’єр"
Перших 7 пацієнтів на Закарпатті прийняв новий підрозділ «Центру легеневих хвороб», який лікуватиме пацієнтів з діагнозом COVID-19. Про це повідомили в Закарпатському обласному клінічному територіальному медичному об'єднанні «Фтизіатрія».
Щоб забезпечити правильне лікування коронавірусної хвороби, один із корпусів медзакладу, що спеціалізується на лікуванні туберкульозних хворих, довелося вивільнити. Пацієнтів перевели в інші корпуси, а у вивільнених приміщеннях розташували обладнання і ліжка.
«У спеціалізованому медичному підрозділі зможемо лікувати в стаціонарних умовах 30 хворих. Цю кількість за потреби можна буде збільшити до 50 ліжок. У окремому реанімаційному відділенні для коронавірусних хворих розмістили 6 ліжок. Тут є достатньо кисневих концентраторів і 4 апарати для штучної вентиляції легенів. З останніх 2 апарати належать до категорії висококласних», — розповів генеральний директор комунального підприємства «Центр легеневих хвороб» Василь Скрип.
У кожній зміні працюють 9 медиків, робота яких організована вахтовим методом із добовою тривалістю. Засобів індивідуального захисту мають мінімум на три тижні. Всі медпрацівники пройшли навчання, як захиститися від можливого зараження коронавірусною інфекцією COVID-19.