У Черкаському обласному художньому музеї відкрито унікальну виставку мікромініатюр відомого майстра Володимира Казаряна «Восьме чудо світу». Представлено найменші у світі шедеври цього мистецтва, які вважають неперевершеними творіннями людських рук.
Відвідувачі можуть побачити філігранну скульптуру Мерилін Монро, розміщену на зрізі волосини, караван верблюдів у вушку голки, підковану блоху, зоопарк у волосині, мікрокамею «Лик Ісуса Христа» на рисовому зерні, Шварценеггера, який грає біцепсами на маковому зернятку, мікрофігурки семи жінок-товстушок, подіумом яким слугує рисове зернятко. Вражають витонченістю мережива з 1/100 людської волосини та багато інших приголомшливих чудес.
На виставці представлено найменше у світі зображення Пресвятої Богородиці з Немовлям на зрізі рисового зерна олійними фарбами. Пензликом художникові слугувала сота волосини.
Кожна мікромініатюра Володимира Казаряна унікальна, адже створена за особливою авторською технологією на межі людських можливостей. Митець використовує слонову кістку, бивень мамонта, мармур, бурштин, риб’ячу луску, пилинки коштовного каміння тощо. А основи — відполірована людська волосина, макове зернятко, зернина рису, вушко голки, кристалик цукру і навіть піщинка.
Майстер зміг вставити у знебарвлену людську волосину цілий зоопарк тварин. Перлиною виставки можна вважати мереживо, сплетене з ниток із сотої частини людської волосини.
Видатний майстер світового мікромініатюрного мистецтва за 40 років створив понад 600 творів, які перебувають у приватних колекціях відомих людей планети. В. Казарян — не тільки талановитий художник і скульптор, конструктор і винахідник, а й філософ, мислитель, письменник, композитор і поет. На виставці представлено також тритомник його віршів.