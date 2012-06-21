Одразу дві помітні події, що відбулися на центральній площі прифронтового Покровська, вже внесено до Національного реєстру рекордів України. По-перше, місто привітало всю Україну наймасовішим виконанням всесвітньо відомого «Щедрика»: у багатоголосому хорі взяли участь 2888 виконавців!
Серед учасників — учні місцевих шкіл та студенти, представники установ та організацій, а також відомі хори України. Виконання знакової композиції стало вшануванням автора обробки «Щедрика» — знаного українського композитора Миколи Леонтовича, який свого часу жив у цьому робітничому місті й працював викладачем співів та музики у місцевій залізничній школі.
До речі, недавно в Покровську встановили пам’ятник відомому митцю, а згадана подія стала ще одним своєрідним пам’ятником його творчості.
А по-друге, на площі в Покровську спільними зусиллями дітей зібрали дуже колоритну новорічну ялинку, на якій розвісили 5 тисяч маленьких дзвоників. Їх символічний передзвін також нагадав про улюблені свята дорослих і малечі.