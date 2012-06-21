США ухвалили довгоочікуване та принципове рішення про надання Україні летальної оборонної зброї. Про це написав Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook, додавши, що в питанні отримання Україною зброї досягнуто відповідної домовленості з Президентом США Дональдом Трампом.
«Це принципове та довгоочікуване рішення було підтверджено під час моєї розмови з Держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, — прокоментував він. — Вдячний за чітку позицію всіх наших американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України. Такий крок у тандемі з посиленням санкцій проти Росії — гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань та продовження накачування Донбасу важкою зброєю».
Глава держави підкреслив, що американська зброя потрібна для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, здійснення ефективної самооборони згідно зі статтею 51 Статуту ООН. «Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії. Україна переможе», — резюмував Президент.