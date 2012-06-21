Телекомунікаційна галузь України входить в активну стадію розвитку, що дедалі більше потребуватиме професійних кадрів для запуску мереж четвертого та п’ятого покоління. Компанія Huawei продовжить інвестувати в майбутніх українських інженерів з телекомунікацій у рамках проекту «Насіння для майбутнього». За два роки у фінальний частині проекту взяли участь представники 12 кращих університетів та академій із 9 міст. Побували у КНР 20 студентів 10 вишів із 7 міст. Хлопці та дівчата зі всієї України — від Львова до Покровська, від Одеси до Полтави — стали справжніми друзями. Адже саме на чужині вони зрозуміли, що їх об’єднує Україна.
Аби підсилити інтеграційний ефект «Насіння для майбутнього» Київський національний університет імені Тараса Шевченка та «Хуавей Україна» провели днями зустріч із керівниками і студентами 12 вишів-партнерів цієї програми з нагоди завершення цьогорічного її етапу. Йшлося про попередні підсумки проекту та можливості співробітництва між освітою та бізнесом у вигляді спільних та грантових програм.
Під час заходу відбулося відкриття другого класу Авторизованої інформаційної та мережевої академії Huawei (HAINA) на факультеті радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Перший клас працює тут з 2012 року. Щорічно курси мережевих технологій закінчують 60 — 80 студентів. Другий клас дасть змогу вдвічі збільшити кількість слухачів.
«Наша компанія має наміри розширювати програму. Ми вважаємо, що більше молодих талантів повинні мати змогу зробити свій внесок у розвиток інформаційно-комунікаційних технологій і сприяти розвиткові України як цифрового суспільства», — наголосив директор «Хуавей Україна» Чжоу Хаодзе.