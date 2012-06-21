Три роки тому колектив Державного історико-культурного заповідника в місті Путивль на Сумщині уклав договір з Інститутом археології НАН України на проведення археологічних розкопок поблизу села Ширяєве під Путивлем. Там одна з найвідоміших пам’яток регіону — городище ранньої залізної доби.
Нині столичні археологи, які втретє приїжджають до цього населеного пункту, активно ведуть розкопки. Їхні зусилля увінчуються цікавими знахідками і відкриттями. Один з головних підсумків: учасники експедиції розкопали залишки п’яти наземних споруд — своєрідні завали глиняної обмазки різних історичних періодів. Серед знахідок глиняні прясельця, хлібці, грузила для ткацького виробництва, керамічні вироби тощо. Щоправда, як визнають науковці, зовсім мало металевих предметів, що свідчить про те, що свого часу тут уже побували чорні археологи. Частину знайденого, насамперед кілька уцілілих горщиків, передадуть в експозицію місцевого краєзнавчого музею. До слова, цього літа тут проходили польову практику студенти першого курсу історичного факультету Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка, які допомагали столичним фахівцям.