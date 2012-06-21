Хребет є нашим стержнем, він підтримує всі внутрішні органи і забезпечує рухливість тіла. Експерти поділилися деякими рекомендаціями, яких потрібно дотримуватися, щоб хребет залишався здоровим на довгі роки:

1.Піклуйтеся про поставу.

Намагайтеся тримати спину прямо, де б ви не були – на роботі, або вдома, де вас ніхто не бачить. Втягуйте живіт, щоб він не випинав уперед.

Також стежте за тим, щоб плечі були злегка розгорнуті назад і вільно опущені по боках. Неправильна постава призводить до стиснення нервів між хребцями. Це може стати причиною болю в спині й призвести до порушення кровообігу.

2. Виконуйте фізичні вправи.

Основна мета вправ – підтримання в тонусі м'язів спини і живота, адже саме вони утримують хребет.

Для цього відмінно підійдуть вправи на прес та на зміцнення мускулатури попереку. Підтримувати в тонусі й водночас розслабляти хребет допомагає йога.

Що стосується спорту, то краще за все для спини підходить плавання. І не забувайте про розтяжку, вона дуже важлива.

А зняти напругу в хребті можна за допомогою такої вправи: з’єднайте руки, схрестивши пальці, після чого витягніть їх вперед на рівні грудей. Округліть спину так, щоб вона прийняла форму літери «с», і витягніть руки якнайдалі. Повторіть вправу п'ять разів.

3. Уникайте накопичення токсинів.

Правильне харчування не менш важливе для хребта, ніж хороша постава і фізичні вправи. Рекомендується виключити зі свого раціону жирну, рафіновану і солодку їжу. Також варто уникати смаженого і фастфуду. Така їжа провокує накопичення токсинів у хребті, що призводить до появи різних захворювань і проблем.

Обов'язково включіть у свій раціон горіхи (наприклад, мигдаль), рибу, свіжі фрукти та овочі, дотримуйтеся питного режиму і пийте чисту воду. Це допоможе очистити організм від токсинів, що накопичилися в організмі.

4. Стежте за вагою.

У повних людей проблеми з хребтом зустрічаються набагато частіше, ніж у тих, чия вага знаходиться в межах норми. Чим більше ви важите, тим більше навантаження несе ваш хребет.

5. Масаж.

Якщо вас уже турбують болі в спині, зверніться до масажиста, який допоможе вилікувати контрактуру. Для профілактики болю в спині деякі люди вважають за краще відвідувати масажиста один раз в тиждень. Масаж дозволяє підтримувати мускулатуру спини в тонусі й розслабляє хребет. Завдяки масажу вдається зняти напругу.

6. Не піднімайте важкого.

Якщо вам усе ж доводиться піднімати важкі предмети, робіть це правильно, займаючи відповідну позу. Піднімайте вагу обережно, без різких рухів. Щоб підняти важкий предмет, необхідно сісти, зігнувши коліна. Намагайтеся присісти якомога нижче, після чого обхопіть предмет руками. Випрямляйте поступово коліна, повертаючись у початкове положення.