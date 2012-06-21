До Дня прапора і Дня Незалежності головну площу прифронтового містечка Станиця Луганська прикрашатимуть полотнища з Євросоюзу та Дніпра, Херсона та Закарпаття. Ця колекція малих і великих українських державних прапорів з’явилася чотири роки тому і кожного візиту дружніх делегацій зростає чисельно. Започаткували її волонтери та Станично-Луганська райдержадміністрація, а їхнє постійне місце зберігання — районний краєзнавчий музей.
«Певний час подаровані Станиці Луганській прапори зберігались в одному з приміщень районного палацу культури, але потім вирішили передати їх до нашого краєзнавчого музею та обладнати спеціальну експозицію для жителів та гостей районного центру. Та й треба було вже внести у каталог цю колекцію, зафіксувати, звідки прапори надійшли, коли і яка історія з ними пов’язана», — розповідає директор районного музею В’ячеслав Соколов.
За його словами, зараз в музеї зберігаються вже майже 200 великих прапорів і 394 малих. Є прапори і областей, і районів. Наприклад, Херсонська область представлена 23 прапорами, Дніпропетровська — шістьма, Закарпатська — чотирма.
Початок цій колекції поклали волонтери. У 2015 році станично-луганський волонтер Наталя Журбенко передала голові місцевої РДА український прапор з автографом, надісланий в одній з посилок від запорізького волонтера Марії Хабарової. І тоді ж вона розповіла про такий незвичайний подарунок у себе на сторінці у Фейсбуці. Користувачі мережі жваво відреагували на інформацію. Тоді й почали до Станиці Луганської надходити прапори різних країн і організацій: Ізраїлю та Канади, Німеччини та Австралії. І всім, хто надіслав чи привіз прапори, Станично-Луганська райдержадміністрація відповідала письмовою подякою, роблячи акцент на тому, що Станиця Луганська — це Україна.
«У колекції є також прапори, які нам подарували військові. Найчастіше це полотнища, які з ними були у боях, на блокпостах. І на них бійці залишили щирі побажання. Особливо вражає напис, зроблений від імені матерів синів, які загинули під час захисту Станиці Луганської. Жінки побажали нам усім миру, добра та справедливості», — розповідає В’ячеслав Соколов. Він називає цю унікальну колекцію живою, бо вона продовжує поповнюватися: гості Станиці Луганської залишають на згадку про дружні відносини прапор своєї країни, області, міста чи відомства.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»