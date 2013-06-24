Наталія ЖИЛІНСЬКА,

директорка ДУ «Школа супергероїв»

Державна установа «Школа супергероїв» розпочала роботу 2022 року. Важливість громадської ініціативи, що народилася на базі класу у столичному Охматдиті, визнав та підтримав уряд, надавши «Школі супергероїв» статус державної інституції — першої та єдиної в Україні, що реалізує право на освіту дітей, які вимушено опинилися у лікарні. Держустанова працює під патронатом першої леді Олени Зеленської.

Тепер в облаштованих освітніх просторах у всій Україні навчають маленьких пацієнтів лікарень, які, незважаючи на складне і часто тривале лікування, відкривають для себе світ знань.

За чотири роки ДУ «Школа супергероїв» виросла майже втричі, розширила географію, поглибила напрями надання освітніх послуг та значно осучаснила освітній процес, що не поступається за якістю загальноосвітнім школам.

Мережа охоплює майже всю Україну

Нині в Україні працюють 26 освітніх осередків ДУ «Школа супергероїв» у 19 регіонах. Сучасні освітні простори облаштовано ергономічними меблями, інтерактивними дошками, планшетами та приладдям для освітнього процесу. Тож дитина, заходячи у клас, почувається комфортно.

Головна мета — створити умови, щоб учні, яких ми називаємо супергероями, відчули: тут панує світ дитинства. І хоч тимчасово вони опинилися у лікарні, це не обмежує їхніх можливостей — вони нічим не відрізняються від однолітків і мають рівні можливості в навчанні, розвитку умінь і талантів, розвагах.

Якщо за рекомендацією лікарів дитина не може покидати палату, наші вчителі проводять заняття біля ліжка. Для цього є все необхідне, а якість і цікавість уроку не відрізняються від тих, що проходять у класі. Безплатна освіта у «Школі супергероїв» доступна всім дітям від трьох до вісімнадцяти років, які перебувають у лікарнях. А індивідуальний підхід дає змогу зробити освітній процес ефективним для кожного супер героя.

Значно розширити мережу освітніх просторів у 2024—2025 роках вдалося завдяки спів праці з Фундацією Олени Зеленської та міжнародними донорами, які повірили в необхідність розвитку проєкту. Тож за два роки за повного фінансування фундації на мапі ДУ «Школа супергероїв» з’явилося 12 освітніх просторів: у Черкасах, Чернігові, Вінниці, Полтаві, Рівному, Луцьку, Мукачеві, Кривому Розі, Одесі, Тернополі, Львові та Чернівцях.

Співпраця триває. Для кожного з цих міст відкриття «Школи супергероїв» було довгоочікуваним і для лікарів, і для батьків. Адже медичні працівники підтверджують: важливо не зупинятися в розвитку дитини навіть попри хворобу. Нові знання — це не тільки про освіту, а й про позитивні емоції, що сприяють одужанню.

Реалії війни змушують відновлювати. 2024 року під час масованої ракетної атаки було повністю зруйновано один клас і пошкоджено ще два в київському Охматдиті. Попри руйнування освітній процес тут відновився наступного дня, а звичайні українці підтримали збір благодійного фонду «Солом’янські котики» та 1+1 медіа разом з головою піклувальної ради «Школи супергероїв» Наталією Мосейчук. Під Різдво 2025 року тут відкрито новий мультиклас.

Офлайн навчання майбутнього

Можна довго говорити про теорію і необхідність, але без реальних кроків — розширення мережі, удосконалення освітнього процесу та впровадження сучасних методів викладання і технологій — ідея так і залишиться на папері.

Сучасна освіта від ДУ «Школа супергероїв» у лікарнях має широкий спектр можливостей: від дошкілля до психологічної реабілітації, від Нової української школи до STEAM-освіти, зокрема й у дошкільних групах, від експрес-допомоги у підготовці до НМТ до супроводу учнів у їхніх основних школах після виписування з лікарні. Усе це в класах школи забезпечують ті, хто щодня чекає на супергероїв. На сьогодні в освітніх осередках працюють понад 300 педагогів. Це і вихователі та їхні помічники, і вчителі початкових класів, і вчителі-предметники, психологи, методисти, завідувачі. Щодня вони доводять, що освіта в лікарні під час повномасштабного вторгнення не просто можлива, а й демонструє результати. Попри специфіку освітнього процесу під час війни з дотриманням правил безпеки наші вчителі провели понад 500 тисяч занять за час функціонування ДУ «Школа супергероїв». Класи відвідали понад 40 тисяч дітей у всій Україні. І ми пишаємося цими показниками.

Ще кілька років тому, коли історія тільки розпочиналася, один клас в Охматдиті був радше винятком із правил, тим, що трималося на плечах волонтерів. Тепер це системна робота кожного з наших учителів, навчально-методичного відділу, психологічного напряму, секретаріату школи. Це стабільна система, що дбає не тільки про кількість, а й про постійну якість.

3D-принтери, 3D-ручки, VR-окуляри та планшети — пристрої, які супергерої щодня використовують під час навчання. Інновації стали невід’ємною частиною освітнього процесу «Школи супергероїв», адже лікарняні стіни — не перешкода для сучасної освіти. Навчання за допомогою технологій перетворюється на пригоду для дітей і відкриває для вчителів нові можливості робити уроки ще цікавішими, наочнішими та ефективнішими. Технології допомагають не лише здобувати знання, а й підтримувати емоційний стан дітей. Наприклад, у Чернігові 3D-ручки та VR-окуляри активно використовує практичний психолог під час індивідуальних і групових занять у класі ментального здоров’я. Через творчість діти краще розуміють себе, розвивають уяву та знижують рівень тривожності. На уроках біо логії учні створюють власні макети клітин, вивчають будову організму людини, а за допомогою VR-технологій можуть прогулятися всередині людського тіла або здійснити подорож у мікросвіт.

В інших освітніх осередках технології відкривають ще більше можливостей для пізнання світу. У Черкасах учні на уроках історії та географії за допомогою VR мандрують до Стародавнього Риму, підкорюють Еверест чи навіть вирушають у центр Землі, а 3D-принтери допомагають створювати об’ємні карти та макети історичних споруд. У Луцьку на уроках фізики моделюють різноманітні явища — електромагнітні поля, силу тяжіння та рух частинок, а старші школярі розвивають інженерне мислення, створюючи складні об’єкти — від прототипів до навчальних моделей. У Полтаві планшети щоденно використовують на заняттях для виконання інтерактивних завдань, створення презентацій і роботи з освітніми застосунками навіть у лікарняних палатах.

Кожна усмішка — перемога дитини і вчителя

Ще 2024 року «Школа супергероїв» розпочала розроблення та впровадження нового напряму надання освіти. Відтепер спеціалісти школи працюють з дітьми у психіатричних відділеннях лікарень. Робота з пацієнтами центру — важливий і відповідальний напрям освітньої діяльності, що потребує не лише педагогічної майстерності, а й високого рівня емпатії, індивідуального підходу та тісної співпраці зі спеціалістами і батьками. У взаємодії з лікарями-психіатрами, медичними працівниками та родинами ми змогли знайти підходи, стратегії і форми роботи, які довели: немає дітей, які не можуть навчатися, є діти, які потребують особливого підходу, щоб бути успішними. У процесі освітньої діяльності педагоги застосовують адаптовані методики навчання, терапевтичні ігри, емоційно підтримувальні стратегії та створюють безпечне середовище, в якому діти можуть навчатися, спілкуватися та розвиватися відповідно до власного темпу.

Із серпня 2024 року до січня цього року понад 13 тисяч занять відвідали більш як 2 тисячі дітей. Робота вчителів у таких відділеннях — це щоденні маленькі кроки до великих досягнень кожного супергероя, адже вони не лише здобувають академічні знання, а й набувають уміння бути собою і досліджувати світ. У роботі педагоги інтегрують STEM-підхід у навчально-терапевтичний процес, створюючи безпечне й водночас пізнавальне середовище.

«Моя дитина із задоволенням приходить на заняття з очима, повними цікавості й радості. Тут не просто навчають — тут підтримують, надихають і вірять у кожну дитину».

«Це дуже правильно під час лікування у стаціонарі, коли дитина не тільки думає про хворобу, а й навчається і цікаво проводить час».

Такі відгуки щодня отримують учителі освітніх осередків ДУ «Школа супергероїв». А ми щодня пишаємося маленькими та великими перемогами наших учнів.

Із січня 2025 року Маргарита навчається у «Школі супергероїв» в освітньому осередку при Національному інституті раку. Заняття стали для неї важливою опорою, допомогли відчути ритм звичайного дитячого життя і знову повірити в себе, свої мрії і світле майбутнє.

Вадим багато місяців проводив у лікарняних стінах і вперше ознайомився зі «Школою супергероїв» у київському Охматдиті. Згодом у чернігівській лікарні він упізнав педагогів місцевого освітнього осередку й радісно вигукнув: «Я знаю, хто ви!». Перші уроки проходили просто в палаті, а згодом Вадим зміг самостійно долучатися до занять у класі — на милицях, що стало його маленькою, але істотною перемогою над хворобою.

Ростислав навчається в освітньому осередку «Школи супергероїв» у Миколаєві. Уже шостий рік його світ обмежений стінами онкогематологічного відділення, але він доводить, що жага до життя сильніша за будь-які ліки, і став одним із найсумлінніших учнів. Школа стала для нього порталом у світ, де немає діагнозів, а є лише цікаві факти, творчість і радість навчання — його джерело сили майже два роки поспіль.

Сотні дитячих імен щодня тримаю в голові і сотні їхніх успіхів — у серці. Яка ще може бути вища нагорода?

Ще більше освітніх можливостей

Попри повномасштабне вторгнення ми раді мати надійних друзів і партнерів, завдяки яким продовжуємо розширювати мережу. Маючи підтримку уряду та Міністерства освіти і науки, ДУ «Школа супергероїв» до нового навчального року 2026/2027 розширює географію ще більше. У співпраці з Фундацією Олени Зеленської на мапі з’являться сім нових освітніх просторів у Дніпрі, Вінниці, Житомирі, Харкові, Івано-Франківську, Кропивницькому та Києві.

Нині ДУ «Школа супергероїв» забезпечує дітям у лікарнях рівний доступ до освіти, підтримуючи їхнє навчання та розвиток незалежно від стану здоров’я. Ще кілька років тому, коли історія держустанови тільки починалася, ми з командою стояли поміж звичайних лікарняних стін, а з палат онковідділення, хірургічного, педіатричного, неврологічного на нас дивилися діти, які хотіли не хворобу, а дитинство… І вчитись, а не помирати. Ми неймовірно щасливі бачити їхні освітні результати і найголовніше — радісні очі.