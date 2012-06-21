Вітав учнів із початком нового навчального року й Президент Петро Порошенко. Він побував у столичному ліцеї «Наукова зміна». Загалом 3 вересня понад 16 тисяч шкіл відкрили свої двері перед майже чотирма мільйонами учнів України, з них 450 тисяч школярів — першокласники. Двері перед школярами відчинили також 25 нових модернізованих шкіл.
Петро Порошенко відзначив педагогічний колектив ліцею «Наукова зміна», який професійно дає знання, забезпечує інклюзивний навчальний процес. «Чотири роки ми не знали такого слова «інклюзивна» освіта, а сьогодні повертаємо до життя дітей з особливими потребами. Дуже важливо, що ми їм забезпечуємо інтеграцію до учнівської спільноти. Тому в цей день особлива подяка і побажання нових успіхів всім вчителям з великої літери», — наголосив Президент.
Першокласники вперше вчитимуться за програмою Нової української школи. «Хоча за останні чотири роки було багато реформ, насамперед реформа сектору безпеки та оборони і створення нової армії, реформа з децентралізації, створення антикорупційної інфраструктури й багато іншого, я на перше місце ставлю реформу освіти. Бо через цю реформу українська освіта стрімко наближається до якості світової. Освіта стає інтерактивною, такою, що вже маленькі учні точно матимуть змогу найактивніше спілкуватися і обмінюватися досвідом зі своїми колегами з ЄС», — наголосив Президент. Це стало результатом ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС та зону вільної торгівлі, наближення до європейської родини, отримання безвізового режиму з Європейським Союзом та здешевлення авіаквитків до Європи. «На власні очі бачити правду, вчитися і давати необхідну інформацію про нашу країну. Змінювати світову солідарність навколо нашої держави», — цитує департамент прес-служби АП слова Петра Порошенка.
«Ці діти точно будуть жити в Європейському Союзі і жити в Україні, бо Україна буде членом ЄС. І ту залізну завісу, побудовану ще за часів радянських, ми крок за кроком руйнуємо і повертаємо спільно наш народ, скидаючи радянське і російське ярмо, до нашого історичного дому — Європи», — наголосив глава держави.
На згадку Президент подарував ліцею 3D-принтер.