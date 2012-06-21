У вересні з початком нового навчального року в 157 початкових класах шкіл Маріуполя навчання вестимуть українською мовою. А першокласники, яких восени покличе на уроки перший дзвінок, усі наступні 12 років навчатимуться державною. Як уточнила начальник відділу розвитку мережі закладів освіти і методичної підтримки Маріупольської міськради педагогів Інна Дарменко, статус шкіл з українською мовою навчання з 1 вересня отримає 31 навчальний заклад (їх тут 68). Перехід на державну мову навчання відбуватиметься поступово. Готуючись до виконання вимог ухваленого парламентом нового Закону «Про освіту», місцеві вчителі вже пройшли відповідну перепідготовку. Усі згадані школи повністю забезпечено українськими підручниками й посібниками. За останніми даними, в місті моряків і металургів, яке дехто вперто називає «проросійським», 48,7% жителів вважають себе українцями, 44,4 — росіянами, 4,3% — греками.
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