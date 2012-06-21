Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Минулого року на Миколаївщині, у рамках оголошеного року освіти та інклюзивного навчання, значну увагу обласна влада приділила придбанню нового обладнання для кабінетів природничих та математичних наук. Як і планувалося, сучасними мультимедійними та технічними засобами для навчання учнів протягом року було оснащено 69 кабінетів фізики, хімії, математики, біології, географії. Таке високоякісне обладнання отримали як опорні навчальні заклади, так і школи з поглибленим вивченням зазначених дисциплін.
У Миколаївській облдержадміністрації відзначають, що серед досягнень – придбання обладнання, зокрема, сучасних комп’ютерів, ноутбуків, тач-панелей з «3D-макетами» та сучасним програмним забезпеченням, різноманітних вимірювальних цифрових лабораторій та мультимедійних комплексів для 69 класів. Усе це робить навчання учнів цікавим та інноваційним.
За інформацією департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, додатково було закуплено цифрові вимірювальні комплекси для дев’яти кабінетів біології, восьми кабінетів хімії та п’ять комплексів для кабінетів фізики. Окрім цього, придбано два навчально-тренінгових класи та STEM-лабораторія. Інтерактивними тирами у 2018-му році обладнано 20 кабінетів «Захисту Вітчизни», а 16 закладів освіти отримали лінгафонні кабінети.