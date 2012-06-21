Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
На Полтавщині зафіксовано сезонне зростання захворюваності на грип та ГРІ. Тільки в обласну інфекційну лікарню цими днями звернулося 40 хворих на грип, жоден із яких не був щеплений. У Полтаві ситуація щодо захворюваності краща, там виявили 12 хворих на грип, але із загальної кількості хворих на застуду й грип 69% – діти. У Хорольському районі усі школи закрили на карантин, а це ще вимушено відправили на канікули й 21 клас у 7 школах обласного центру. За минулий тиждень захворюваність у місті на ГРІ збільшилася на 33,3%.
Найкращий захист від грипу – вакцинація. Медики закликали полтавців вакцинуватися у поліклініках міста, тому що лікарні забезпечені вакцинами від грипу, а в аптеках їх можна придбати тільки під замовлення. Наразі в мережі аптек Полтави відсутня вакцина проти грипу.