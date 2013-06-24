Президент України підписав закон про посилення заходів безпеки в закладах середньої освіти, який розробили народні депутати у співпраці з МВС, МОН та НПУ. Головна мета — зробити школу простором, де діти, вчителі й батьки почуватимуться захищеними.
Зокрема, у школах з’являться правила доступу і перебування. Чітко прописані правила та алгоритми дій дадуть упевненість, що діти перебувають у безпеці. Школи матимуть тривожні кнопки для виклику поліції, а територію буде огороджено або чітко визначено, щоб запобігти потраплянню сторонніх осіб. Для педагогів і персоналу буде запроваджено оновлені вимоги, зокрема до роботи в закладах загальної середньої освіти не допускатимуть осіб із судимістю, визнаних винними у вчиненні правопорушення проти статевої свободи і статевої недоторканності, а також тих, кого притягували до відповідальності за домашнє насильство, булінг або невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Норми втілюють без залучення коштів учнів та їхніх батьків, повідомляє МВС.