У Миколаєві завершили реконструкцію загальноосвітньої середньої школи, що знаходиться у мікрорайоні Варварівка. Це перший об’єкт соціальної сфери, де за кошти міського бюджету провели комплексну термомодернізацію в рамках програми з енергоефективності. Навчальному закладу вже майже 140 років, зводили його свого часу методом «народного будівництва». Тож виконуючи реконструкцію, фахівцям довелося докласти чимало зусиль, щоб привести будівлю до ладу.
На урочистому відкритті школи Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич відзначив, що завершення реконструкції закладу стало гарним подарунком до Дня вчителя. «Я вважаю, що громада міста постаралася, — зазначив він. — У країні зараз непрості часи, на сході держави війна. Знаю, що один з загиблих в АТО миколаївців навчався саме у цьому закладі. Планувати щось на майбутнє наразі дуже важко. Та все ж, депутатський корпус і міська влада, об’єднавшись, роблять все, щоб майбутнє країни — наші діти, жили краще, ніж ми. Дякую депутатам за їхню роботу, а також миколаївцям, які сплачують податки, наповнюють бюджет, і ми можемо за ці кошти робити ось такі гарні речі».
Як сказав заступник міського голови Олександр Омельчук, своє домашнє завдання влада виконала. Робота завершена вчасно. Сьогодні для вчителів та учнів — ця сучасна, модернізована школа, яка економно споживатиме енергоресурси. Яскравий приклад співпраці депутатського корпусу та міської влади у напрямку реалізації подібних проектів. Гості оглянули відремонтовані приміщення, а директор департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій В’ячеслав Булах розповів, який обсяг робіт довелося виконати, щоб школа у Варварівці стала справді сучасним та комфортним закладом освіти.
— Загальна площа будівлі складає 1200 квадратних метрів, — повідомив він. Кількість учнів — 220 осіб. У 2017-му році енергоаудит будівлі показав, які тут величезні втрати теплової енергії. Зробивши розрахунки, фахівці департаменту з’ясували, що будівля відповідала класу енергоефективності G, тобто гірше вже нікуди. Ми замовили проект реконструкції, отримали позитивний висновок Укрдержекспертизи та почали працювати.
У школі замінили 88 вікон, утеплили фасад, облаштували систему вентиляції з рекуперацією, модернізували освітлення та систему опалення. У кожному класі встановлено електронні термостати, радіатори мають елементи терморегулювання. Є і новинка: встановлено датчики, які показують температуру в класі, рівень вуглекислого газу та вологість. Наразі розробляється програмне забезпечення, і незабаром батьки зможуть віддалено проконтролювати, в яких умовах перебувають їх діти.
Слід відзначити, що тепер будівля школи відповідає класу енергоефективності С. Фахівці очікують, що економія енергоносіїв складе 38%.