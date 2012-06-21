Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Борислав Цимбалюк, школяр із Черкас, який вирішив спробувати свої сили у Всеукраїнському конкурсі лідерів учнівського самоврядування, успішно пройшовши обидва попередні тури, не розгубився й під час третього етапу змагання. Одержавши завдання за дві хвилини презентувати вирішення проблеми екологічного, культурного чи соціального спрямування «Процвітання нашого краю у наших руках», він, ніби по книжці розповів про рідну Черкащину, її культурні та природні багатства, не оминувши й гострі проблеми.
Завдяки тому, що вже не раз обговорював з ровесниками у навчальному закладі згадані питання, він продемонстрував глибокі знання й набрав, як повідомили в Департаменті освіти і науки облдержадміністрації, 81 бал з 85 можливих. За підсумками конкурсу, Борислав гідно представив Черкащину і став лідером-2019.