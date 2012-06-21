З початком нового навчального року на базі Сумської школи №7 запрацював центр STEAM-освіти, де діти у вільний від навчання час зможуть безкоштовно вивчати інженерію, математику, фізику, мистецтво, IТ-технології. А допомагатимуть їм у цьому 10 комплектів робототехніки, придбаних у межах відповідного проекту громадського бюджету, який переміг цього року і на втілення якого з міського бюджету надали 468 тисяч гривень. Окрім роботів, у розпорядженні дітей також 11 комп’ютерів з ліцензійним програмним забезпеченням, два 3D-принтери, матеріали для друку тощо.
Як розповіли заступник директора Сумської школи №7 Ксенія Мотузник та вчитель інформатики Ірина Родінка, STEАM-освіту можна використовувати з наймолодшого віку, але в навчальному закладі розраховують на учнів від 2 до 10 класів.